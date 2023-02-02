Владимир Винокур готов помочь вдове Пономаренко с долгами, но при одном условии

Супруга юмориста Александра Пономаренко после его смерти осталась с огромными проблемами. Женщине придется распрощаться с деньгами и даже с имуществом. Дело в том, что Анна потратила значительные суммы на лечение супруга. Теперь у нее многомиллионные долги. Коллега артиста Владимир Винокур высказался об этой ситуации.

Винокур в беседе с BLITZ+ рассказал, что уже не раз поддерживал покойного коллегу и его родных в сложный период. В этот раз он тоже готов помочь, но только при одном условии.

«Я финансово помогал, когда лечили Сашу, помогал с захоронением. Если встанет вопрос, конечно, всем будем заниматься. Но ко мне пока никто не обращался. Я с Валерой Пономаренко на связи», – поделился народный артист.

Поклонники считают, что вдове артиста стоит обратиться за помощью к звездным коллегам, чтобы хоть как-то облегчить свое положение.

Недавно Анна поделилась воспоминаниями о том, как умирал ее супруг. Женщина рассказала, что всю жизнь она искренне любила его, поэтому не отходила ни на шаг от постели Александра вплоть до его последнего вздоха.