«Целовала его руки, пока они были теплые»: вдова Пономаренко рассказала, как умирал комик

Александр Пономаренко скончался в декабре 2022 года. Причиной смерти стала онкология, с которой юморист пытался бороться, но все оказалось безуспешно. Целый год он проходил лечение, ходил на химиотерапию, но врачи все равно не давали никаких гарантий на выздоровление, так как обнаружить рак удалось слишком поздно.

На протяжении всех последних дней рядом с комиком была его супруга. Всю жизнь она искренне любила его, поэтому не отходила ни на шаг от постели Александра вплоть до его последнего вздоха.

«Я целовала его руки пока они были теплые. Я слышала его последний вдох», - призналась Анна, рассказывая о том, как умирал Пономаренко.

Рядом с юмористом был и его брат-близнец. Валерий признался, что Александр никогда не говорит о том, что ему плохо и больно. До последнего отвечал на все вопросы о своем состоянии «нормально», а потом, когда уже не смог говорить, молча кивал.

О реальном положении дел артист рассказывал только своему сыну. Однажды, уже перед самой смертью, он поделился с ним, что чувствует «нечеловеческую боль». А дочери он лишь написал сообщение, прося ее вызвать батюшку, чтобы он мог исповедоваться.

Ранее стало известно, что родные Александра обращались за помощью в борьбе с недугом комика к травнице, но она не смогла ничего сделать и вернула деньги.