Владимир Стеклов вспомнил, как едва не умер, плавая в гробу по Неве

Заслуженный артист РСФСР Владимир Стеклов рассказал об опасном случае на съемках сериала «Полонез Кречинского». Его слова приводит aif.ru.

Как рассказал актер, в проекте он сыграл сразу двух персонажей – Тарелкина и его двойника Копылова. По сюжету Тарелкин совершил должностное преступление — похитил важные бумаги. Осознав негативные последствия своего поступка, персонаж случайно встречает в трактире очень похожего на себя человека Копылова. Во сне ему приходит идея убить мужчину и выдать за свою смерть.

«Мне пришлось ложиться в гроб, который плывет по каналу Грибоедова в Санкт-Петербурге. <…> А еще засунули мне в гроб рацию для связи. <…> Никаких команд не слышу, только рация хрипит. И тут пробился голос режиссера по рации, который у водолазов спросил: “Вы успеете его достать?” “Какой смысл его доставать? Если он перевернется, это будет хладный труп”, — ответили они», — рассказал Стеклов.

Режиссер разозлился на шутку и обратил внимание, что вода имеет температуру +6 °C, что может остановить сердце Стеклова. В итоге все обошлось благополучно, хотя сериал так и не вышел.

Ранее Владимир Стеклов рассказал о жизни с четвертой супругой Ириной, которая младше на 33 года.