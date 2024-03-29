«Невероятно сложно»: актер Владимир Стеклов рассказал, каково жить с женщиной младше на 33 года

Актер Владимир Стеклов рассказал о жизни с четвертой женой Ириной, которая младше на 33 года. Он признался, что ему сложно.

Подробностями Стеклов поделился в интервью сайту aif.ru.

У актера спросили, сложно ли в 76 лет «быть отцом молодой жены и 6-летней дочери». На это Стеклов ответил: «Невероятно сложно».

Он вспомнил, что впервые стал отцом в 24 года. Второй ребенок появился у него в 48 лет, а третий – в 70. При этом для Стеклова всегда доминировала работа.

Говоря о том, заботливый ли он отец, актер заявил, что «старается». Он вспомнил, что однажды возвращался в 10 вечера с 3-летней дочерью домой и не заметил, как та сняла сапоги в машине. Только пройдя несколько метров он увидел, что девочка шла в колготках по снегу.

Также актер заявил, что будучи женатым обращает внимание на других женщин. Он объяснил, что это приносит ему «эстетическое удовольствие».

В том же интервью Стеклов рассказал, что режиссер Павел Лунгин был обижен на него. О причинах читайте здесь.