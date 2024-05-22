«Не надо меня пугать связями»: Владимир Соловьев выгнал из студии декана МГУ

Ведущий Владимир Соловьев выгнал из студии декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова. Ему не понравилось, что эксперт обвинил журналиста во лжи.

На конфликт в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня», который привел фрагмент спора спикера и телезвезды.

Ведущий заявил, будто Третьяков раздает оценки участникам передачи после съемок. На это эксперт ответил Соловьеву: «Не надо лгать».

Ведущего возмутили эти слова: он заявил, что никому не позволит обвинять себя во лжи и потому придется расстаться с гостем.

«Я прошу вас успокоиться и забыть о моем существовании. Обвинять меня во лжи непозволительно никому… Потому что дальше будет суд», - произнес Соловьев.

Уходя, Третьяков сказал: «Не надо меня пугать связями».

Ранее Соловьев призывал не ходить на интервью к журналистке Ксении Собчак. По его мнению, гостям приходится оправдываться, отвечая на «подленькие вопросы».