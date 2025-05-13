Владимир Селиванов начал водить дочь к психологу после суда

Актер Владимир Селиванов рассказал, что отвел дочь Еву к психологу. В прошлом году он пытался отобрать ребенка у бывшей жены и определить место жительство с ним.

Селиванов рассказал «7Дней.ru», что по очереди водит детей на терапию и занимается сам. Он считает, что работать над психологическим здоровьем несовершеннолетних важно уже сейчас.

«Так, сначала поработали с младшей, Соней, а вчера впервые я привел к этому терапевту Еву», – поделился актер.

На решение ходить к психологу повлияла нынешняя жена актера – Александра Калмыкова. По словам Селиванова, женщина пришла в его жизнь «проработанным человеком», от этого им было легко общаться.

«И я сам этим проникся, у меня нет никакого скепсиса, я вижу результат», - сообщил звезда сериала «Реальные пацаны».

Ранее стало известно, что Селиванов заключил мировое соглашение с бывшей женой. Они определились, с кем будет жить 7-летняя дочь, и договорились о сумме алиментов.