32-летний певец SHAMAN получил звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ 22 июля подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ носит название «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

На 15-й странице документа говорится: «Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации… Дронову Ярославу Юрьевичу - артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва».

Аналогичное звание получила Аминат Ахмадова – директор «Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» в Чеченской Республике. Также звания удостоена артистка-вокалистка Чеченской филармонии Тамара Дадашева.

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала присвоение звания Дронову. «Получат свое и остальные санкционные певцы, не сомневаюсь», – написала она.

Ранее Дронов заявил, что президент США снялся с выборов после его выступления у американского посольства в Москве.