Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ Михалковой, Аверину и Олешко

Почетный список народных артистов Российской Федерации пополнился новыми именами. Звание получили три артиста, передает Telegram-канал ТАСС.

Президент России Владимир Путин принял решение о награждении звезд сцены. Так, звание народного артиста РФ было присвоено актрисе Анне Михалковой, актеру Максиму Аверину и актеру и театральному педагогу Александру Олешко.

Звание народного артиста Российской Федерации вручается деятелям культуры, которые отметились выдающимися заслугами и достижениями в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства. Глава государства признал особую ценность Михалковой, Аверина и Олешко для страны и их вклад в ее развитие.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» певицу Ирину Аллегрову. Звание народной артистки РФ она получила в 2010 году.