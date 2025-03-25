Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ Михалковой, Аверину и Олешко
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Почетный список народных артистов Российской Федерации пополнился новыми именами. Звание получили три артиста, передает Telegram-канал ТАСС.
Президент России Владимир Путин принял решение о награждении звезд сцены. Так, звание народного артиста РФ было присвоено актрисе Анне Михалковой, актеру Максиму Аверину и актеру и театральному педагогу Александру Олешко.
Звание народного артиста Российской Федерации вручается деятелям культуры, которые отметились выдающимися заслугами и достижениями в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства. Глава государства признал особую ценность Михалковой, Аверина и Олешко для страны и их вклад в ее развитие.
Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» певицу Ирину Аллегрову. Звание народной артистки РФ она получила в 2010 году.