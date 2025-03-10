Путин наградил Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» певицу Ирину Аллегрову. Об этом сообщает РИА Новости.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги в культуре и искусстве“… Аллегрову Ирину Александровну — артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью „Бюро АРТиКУЛ“, город Москва», — приводит агентство выдержку из соответствующего указа.

Аллегрова начала карьеру в 1970 году, в 2010 получила звание народной артистки Российской Федерации. На ее счету множество хитов, среди них — «Угонщица», «Младший лейтенант», «Императрица», «Привет, Андрей» и «С днем рождения». Также ее композиции звучали в фильмах «Старые песни о главном 2», «Неотложка», «Веселые картинки» и «Кышкин дом».

Ранее в беседе с сайтом «Страсти» певец и композитор Юрий Лоза высказался относительно публичного образа Аллегровой. По его словам, исполнительница пытается так или иначе поддерживать интерес публики к своей персоне — что в творческих кругах, отметил он, является обычным делом.