Владимир Путин объявил благодарность телеведущим Якубовичу, Гордону и Гузеевой

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность некоторым российским телеведущим. В соответствующем распоряжении называются такие имена, как Леонид Якубович («Поле чудес»), Лариса Гузеева («Давай поженимся») и Валдис Пельш («Угадай мелодию»).

Документ размещен 12 ноября на официальном портале правовой информации.

Легендарные деятели телевидения были отмечены благодарностью президента за заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.

Глава государства также высоко оценил работу и другой ведущей программы «Давай поженимся» Розы Сябитовой. Кроме того, российский лидер поощрил и ведущего ток-шоу «Мужское / Женское» Александра Гордона.

Ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин позвонил с поздравлениями композитору Александре Пахмутовой, которая отметила свое 69-летие в Кремлевском дворце. Пианистка, в свою очередь, пожелала главе государства здоровья и счастья.