Александра Пахмутова пожелала Путину здоровья во время его звонка на концерте

Композитор Александра Пахмутова отметила 96-летие в Кремлевском дворце. Президент России Владимир Путин позвонил пианистке, чтобы поздравить с днем рождения, она в свою очередь пожелала главе государства здоровья и счастья.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Пахмутова появилась на концерте не сразу – вышла в разгар мероприятия. Она была с укладкой, с минимальным макияжем, в розовом платье.

Зал взорвался аплодисментами, когда пианистка появилась на сцене. Пахмутовой стразу устроили сюрприз – ее соединили с президентом. Она выглядела счастливой во время разговора с Путиным.

По окончании беседы Пахмутова произнесла: «Мы вас любим. И хотим вам пожелать здоровья, радости, счастья! Спасибо за ваши добрые слова».

Дальше композитор прошла к роялю. С поздравлением на сцену вышел друг Пахмутовой Лев Лещенко. В важный для пианистки день ее поздравляли певицы Валерия, Лариса Долина и другие известные артисты. Пахмутову провожали со сцены стоя – она была счастлива в этот день.

Ранее певец Дима Билан трогательно поздравил композитора с днем рождения, который состоялся 9 ноября.