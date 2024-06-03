Владимир Путин обратился к Надежде Кадышевой в ее день рождения: «Вас знают и любят»

Президент России Владимир Путин обратился к певице Надежде Кадышевой в ее день рождения. Он отметил, что она внесла вклад в сохранение традиций русской песни. Об этом сказано в его послании, опубликованном на сайте Кремля.

Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года. С 80-х годов она уже активно занималась музыкой и была солисткой эстрадного ансамбля «Золотое кольцо», в составе которого выступает до сих пор. Праздник артистки не пропустил Владимир Путин и решил поздравить ее. Президент России пожелал певице крепкого здоровья и реализации всех намеченных планов.

«Вас знают и любят как талантливую певицу, солистку знаменитого ансамбля „Золотое кольцо“ и, конечно, ценят за большой вклад в сбережение замечательных традиций русской песни, народного искусства», — сказано в обращении президента.

Отметим, что в последнее время Надежда Кадышева не так часто появляется на публике. Из-за этого возникает немало слухов по поводу ее состояния здоровья. Поклонники даже обсуждали, что у нее может быть рак. Однако ее муж Александр Костюк заявил, что у нее все в порядке.

Ранее супруг Надежды Кадышевой рассказал о планах певицы спеть дуэтом с SHAMAN.