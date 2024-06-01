Муж Надежды Кадышевой рассказал о планах певицы спеть дуэтом с SHAMAN
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Муж Надежды Кадышевой рассказал о планах певицы спеть дуэтом с SHAMAN. Об этом сообщает NEWS.ru.
Супруг Надежды Кадышевой Александр Костюк заявил, что знаменитость может выступить дуэтом с Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN.
Костюк даже назвал песню, которая, по его мнению, подошла бы артистам.
«С SHAMAN песня „Широка река“ хорошо получилась бы. Будет, будет обязательно», — пообещал дуэт он.
Напомним, Надежда Кадышева 18 мая впервые после слухов о тяжелой болезни дала сольный концерт, а также передала часть своих концертных костюмов в музей. Артистка и ее муж никак не комментируют возможные проблемы со здоровьем.
Ранее мы писали о том, что Надежда Кадышева рассказала о просьбах фанатов подарить им концертные костюмы. Муж певицы также рассказал о планах звезды создать собственный бренд одежды.