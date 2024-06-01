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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 июня 2024, 10:11
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Муж Надежды Кадышевой рассказал о планах певицы спеть дуэтом с SHAMAN

Муж Надежды Кадышевой рассказал о планах певицы спеть дуэтом с SHAMAN

© Starface.ru

Муж Надежды Кадышевой рассказал о планах певицы спеть дуэтом с SHAMAN. Об этом сообщает NEWS.ru.

Супруг Надежды Кадышевой Александр Костюк заявил, что знаменитость может выступить дуэтом с Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN.

Костюк даже назвал песню, которая, по его мнению, подошла бы артистам.

«С SHAMAN песня „Широка река“ хорошо получилась бы. Будет, будет обязательно», — пообещал дуэт он.

Напомним, Надежда Кадышева 18 мая впервые после слухов о тяжелой болезни дала сольный концерт, а также передала часть своих концертных костюмов в музей. Артистка и ее муж никак не комментируют возможные проблемы со здоровьем.

Ранее мы писали о том, что Надежда Кадышева рассказала о просьбах фанатов подарить им концертные костюмы. Муж певицы также рассказал о планах звезды создать собственный бренд одежды.

Источник фото:Starface.ru
Источник:NEWS.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Надежда Кадышева
Певец Шаман