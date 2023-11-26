Владимир Пресняков заговорил о расставании с Натальей Подольской

Владимир Пресняков рассказал, что расставался с Подольской из-за алкоголя. Об этом он признался в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Музыкант рассказал, что еще в начале их отношений с певицей он много выпивал. Тогда их союз начал давать трещину, на время возлюбленные даже расстались. По признанию Преснякова, алкоголь помогал ему писать новые песни.

«Я тогда много пил, и все подружки Наташи отговаривали ее от жизни со мной. И она действительно немного испугалась в тот момент», — вспомнил он.

Однако вскоре Пресняков смог решить проблемы со спиртным. Причем музыкант признался, что изначально не думал о том, что их отношения перерастут в крепкий брак.

«Бог подарил нам возможность быть вместе. И сейчас тяжело понимать, что мы могли разойтись в разные стороны», — рассказал Пресняков.

Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская уже 13 лет в браке. За это время у них родилось двое сыновей — Артемий и Иван.

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