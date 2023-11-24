«Темка будет палить контору»: Наталья Подольская рассказала, что произойдет на Новый год в ее семье

Многие звезды уже начинают готовиться к встрече Нового года. Певица Наталья Подольская рассказала, какие праздничные традиции соблюдаются в ее семье.

Каждый год в доме Натальи Подольской и Владимира Преснякова наряжают елку и приглашают Деда Мороза. Но грядущий праздник вызывает опасения у певицы. Она переживает, что ее трехлетний сын Иван пока еще верит в новогоднее чудо, но восьмилетний Артемий настроен более скептично и готов рассказать всю правду брату.

«Тема уже понимает, что работает аниматор. А Ванечке хочется подарить это волшебство и новогоднюю сказку, — пояснила Наталья в разговоре с Teleprogramma.pro. — Темка будет палить контору и может рассказывать, что Деда Мороза нет, и он ненастоящий».

На новогодний стол Подольская и Пресняков обязательно готовят салаты: оливье, селедку под шубой. Горячее они не делают, поскольку после 12 часов организм уже плохо воспринимает тяжелую пищу.

Напомним, ранее Наталья Подольская рассказала, как спасается от фанатов на улице. Оказалось, что популярная исполнительница просто прячет волосы под шапку и остается незамеченной.