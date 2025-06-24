Актер Сергей Бурунов приехал на день рождения Анны Asti с Екатериной Леви

Актер Сергей Бурунов приехал на день рождения певицы Анны Asti с Екатериной Леви. Артист рассказал, что пока не уверен, та ли она женщина мечты.

Появление Бурунова запечатлел StarHit.

Анна Asti отмечает день рождения в особняке на Волхонке. Бурунов приехал с букетом, он был одет во все черное.

У входа актер остановился и произнес: «Опять одни камеры. Вчера камеры, сегодня камеры, Кать, пойдем».

Избранница Бурунова выбрала для выхода светлое платье. Жениться на ней актер не спешит – пока не уверен, встретил ли ту самую.

«Время покажет, та ли она женщина мечты или нет. А критерии у меня простые: забота и быть услышанным», - поделился Бурунов.

Ранее он рассказывал, что в день теракта в «Крокусе» опоздал на концерт группы «Пикник» специально. Он сделал это с расчетом, что мероприятие задержится и начнется не вовремя.