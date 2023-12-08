«Придется поволноваться»: Пресняков отказался праздновать Новый год с Подольской

Известный певец Владимир Пресняков не станет встречать Новый год в семейном кругу. Об этом пишет Экспресс газета.

Уточняется, что в новогоднюю ночь артист будет выступать на праздничном концерте в столичной Барвихе. Компанию звезде в этот вечер составит певица Анна Асти, с которой Пресняков не так давно записал совместную песню. Примечательно, что стоимость билетов на эксклюзивное мероприятие стартует от 60 тысяч рублей.

Фанаты супруги Преснякова Натальи Подольской негативно восприняли эту новость и упрекнули музыканта в неверности. По мнению пользователей, столь знаковый праздник певцу необходимо отмечать вместе с законной супругой, а не с коллегой по цеху.

«Как бы Пресняков не увлекся Анной, уж больно она хороша!», - отметил один из комментаторов.

«С такой дамочкой даже Подольской придется поволноваться», - полагает другой.

Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2005 году. За это время у пары родилось двое сыновей — Артемий и Иван. При этом супруги не скрывают, что несколько раз были на грани разрыва.

Так, ранее Пресняков рассказал, что расставался с Подольской из-за алкоголя.