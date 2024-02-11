Владимир Пресняков раскрыл проблемы в отношениях с Подольской: «Я боюсь ее»

Летом 2024 года Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская отметят 14-летие семейной жизни. Недавно музыкант признался, что боится свою жену.

Все дело в том, что, когда журналисты задают вопрос Преснякову, на него отвечает Подольская.

«Я не могу с женой давать интервью. Я боюсь ее», — заявил в шутку артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

На очередном пресс-подходе Подольская мешала общению Преснякова с прессой. Он рассказывал об очередной поездке, но Наталья вмешалась в разговор, заявив, что он поедет туда, куда она скажет. Музыканту не очень понравилось это высказывание, и он оставил свою супругу в кругу представителей СМИ.

Порой разговорчивость Натальи вредит ей самой. За спиной она рассказывала, что у Владимира нет свободного времени на занятия спортом. В присутствии супруги Пресняков опроверг это, а Подольская заявила, что и не говорила такого.

Супруг певицы не остался в долгу и заявил, что иногда она любит выпить шампанское. При этом он во всем слушается свою любимую.

«Да, я подкаблучник. Я с удовольствием это говорю и люблю это делать. И побольше вам хороших мужиков, таких же примерно, как я», — сказал он.

Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова в 2010 году, спустя пять лет после знакомства. Сейчас пара воспитывает восьмилетнего Артемия и трехлетнего Ивана. 41-летняя певица признавалась в одном из интервью, что мечтает родить третьего ребенка. У Владимира также есть сын Никита от брака с певицей Кристиной Орбакайте.