«Он не очень уверен в себе»: Владимир Пресняков раскрыл, чем займется сын Никита в России

Владимир Пресняков предрек сыну Никите успешную актерскую карьеру в России. Его слова передает «Абзац».

Никита Пресняков уже несколько лет проживает в США, где строит музыкальную карьеру с нуля. Однако после недавнего развода стало известно, что артист возвращается в Россию. В беседе с журналистами Владимир Пресняков предположил, что, приехав, сын займется актерством. По его мнению, у Никиты есть способности, хотя сам артист себя недооценивает.

«Я думаю, он хочет вернуться в театр. Это хорошая идея. Он просто не очень уверен в себе. Говорю ему, что было круто, а он жалуется на хейт. Молодежь себя недооценивает. Он прекрасный актер, здорово пел и справлялся с ролью просто великолепно. Я думаю, что, когда приедет, его ждет эта карьера», — высказался Владимир.

Отметим, что сам Никита не комментировал слухи о возвращении в РФ.

Ранее сообщалось, что Никиту Преснякова могут призвать в армию после возвращения в Россию. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также мы писали, что солистка «Комбинации» Татьяна Иванова выступила на сцене с гипсом на правой руке.