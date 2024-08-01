Владимир Пресняков и Наталья Подольская с детьми покинули Россию

Известный певец Владимир Пресняков с супругой Натальей Подольской улетел из России. Об этом он сообщил в своем микроблоге.

Как признался 56-летний исполнитель, он вместе с семьей отправился на отдых в Испанию.

«Мы в Дении. Опять там же и на том же месте и в то же время, как всегда, с любимой», — рассказал артист.

Подольская, в свою очередь, продемонстрировала в соцсетях, как они с сыновьями провели время в парке аттракционов. Исполнительница подчеркнула, что ей нравится ездить в отпуск с детьми и наблюдать за их эмоциями и взрослением.

Напомним, Подольская замужем за Владимиром Пресняковым, с которым познакомилась в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица признавалась, что с первого взгляда влюбилась в музыканта и захотела создать с ним семью. У артиста подобных желаний сразу не появилось, однако он почувствовал, что нашел свою женщину.

Пара официально узаконила свои отношения 5 июня 2010 года, и через пять лет у них родился мальчик Артемий, а 22 октября 2020 года у звездных супругов появился еще один ребенок, его назвали Иваном.

Ранее мы писали, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков прилетел в Россию на лечение.