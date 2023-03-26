Владимир Познер заработал за год на своем ресторане 159 миллионов

Владимир Познер не только снимает передачи, фильмы и пишет книги, но и имеет ресторан «Жеральдин» в центре Москвы. Его он открыл 20 лет назад вместе с братом Павлом и назвал в честь матери-француженки Жеральдин Люттен.

Дело в том, что в начале «нулевых» Павел Познер имел трудности в финансовом росте. Именно Павел натолкнул брата на гастрономический эксперимент.

Согласно декларации о доходах, ресторан заработал 159 миллионов рублей. Чистая прибыль составила 29 миллионов.

Ранее мы писали, что Познер прервал молчание и выступил с заявлением перед скандальным шоу на Кипре с Ургантом.