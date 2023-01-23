Познер прервал молчание и выступил с заявлением перед скандальным шоу на Кипре с Ургантом

Еще с весны 2022 года Владимир Познер пропал со всех радаров. Он прекратил свою журналистскую деятельность, закрыл авторскую программу на Первом канале и объявил, что не собирается давать ни комментариев, ни интервью по этому поводу. Долгое время поклонники не знали, что происходит с телеведущим и где он находится. Однако на днях Познер объявился в США, а затем и вовсе стало известно, что в скором времени он собирается выступить на Кипре вместе с Иваном Ургантом.

Шоу журналистов запланировано на 23 февраля. Отмечается, что билет стоит до 350 евро, и мест в зрительном зале уже практически не осталось. Гости VIP зоны за приличную сумму смогут насладиться не только концертом, но и шампанским, вином, сырной, мясной и фруктовой нарезками. Но вот, на какое именно мероприятие они будут смотреть, поедая деликатесы – пока не особо понятно.

Шоу носит название «Путешествия Познера и Урганта». В анонсе сказано, что зрители получат возможность пообщаться с пропавшими на долгое время телеведущими, но больше нет никакой информации. Издание MK.RU решило связаться с Владимиром Познером и узнать у него подробности предстоящего мероприятия. Правда, яснее все равно не стало.

По словам журналиста, в России людей не должно интересовать это шоу, так как оно пройдет на Кипре. Оно будет проходить для тех, кто либо давно покинул Родину, либо только на днях перебрался за границу. При этом Познер подчеркнул, что это выступление не означает, что он прерывает свое молчание и делает какое-то политическое заявление.

Напомним, что на данный момент Владимир Познер находится в Лос-Анджелесе. Именно там его в последний раз видели в весьма необычной компании. В Сети появилось видео, на котором он поет вместе с известным актером, который до этого всегда говорил, что не собирается уезжать из России.