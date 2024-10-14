Владимир Познер рассказал о создании нового фильма для ТВ

Владимир Познер заявил, что ничего не знал о Турции до съемок своего фильма. Об этом стало известно в эфире шоу «Доброе утро» Первого канала.

В студии ТВ Владимир Познер представил свой документальный фильм «Турецкая тетрадь». Журналист отметил, что написал несколько книг, названных «тетрадями». В них он поделился своими впечатлениями о новых странах.

По словам Познера, до старта проекта он ничего не знал о Турции и имел предубеждения, считая страну бедной, а ее жителей агрессивными.

«Я считал, что это бедная страна, что турки — агрессивные, вояки. До этого я был только в Стамбуле, но это особое дело, это огромный мегаполис. И, конечно, я узнал много нового. Я думаю, вообще наши представления о странах, где мы не были — всегда заблуждение», — высказался Познер.

В фильме Владимира снялся лауреат Нобелевской премии Орхан Памук. По словам журналиста, его собеседник — «своеобразный» человек, знающий себе цену.

«Он — своеобразный. Он знает, что он лауреат Нобелевской премии и не дает об этом забывать. Он действительно очень любит Стамбул, он там родился, он его чувствует. Он давал свое ощущение того, что такое Стамбул, как он меняется», — резюмировал Познер.

Ранее Владимир Познер объяснил исчезновение его нового фильма из эфира ТВ. Подробности читайте в этой новости.