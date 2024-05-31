Владимир Познер оправдался за зарубежные концерты с Ургантом: никакой политики

Журналист и телеведущий Владимир Познер раскрыл подробности заграничных концертов с коллегой Иваном Ургантом. Он признался, что во время выступлений они не поднимают тему политики. Об этом сообщает РБК.

Напомним, что недавно члены парламента Нидерландов от Народной партии за свободу и демократию направили в МИД петицию из-за зарубежных шоу российских артистов. В ней поднимается несколько вопросов, касающихся содержания их концертов. В беседе со СМИ Познер прокомментировал эту новость и заявил, что о политике они с Ургантом не разговаривают. Все их монологи касаются лишь фильмов-путешествий.

«Пока что выступления проходят при переполненных залах и с огромным успехом. Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики», - поделился Познер.

Напомним, что впервые Познер и Ургант дали концерт в Дубае, после чего решили организовать тур по Европе. 30 мая они выступили в Цюрихе, и им предстоит еще выйти перед зрителями в Берлине и во Франкфурте.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предрек Урганту и Познеру провальные концерты в Европе.