«Баснословных денег не принесет»: продюсер предрек Урганту и Познеру провальные концерты в Европе

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов предрек провал концертов телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Европе. Он считает, что баснословных денег им ждать не стоит, да и подобные шоу могут негативно сказаться на попытках звезды «Елок» вернуться на российское телевидение. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

В личном блоге Иван анонсировал новый тур. Вместе с коллегой он собирается дать концерты в Цюрихе, Амстердаме, Берлине и во Франкфурте-на-Майне в мае и июне. Напомним, что ранее артисты выступали уже в Дубае. Однако, как считает продюсер Дворцов, Ургант делает совсем не то, чтобы вновь появиться на ТВ. Вместо концертов за рубежом он рекомендовал ему публично извиниться перед народом.

«Сейчас Иван будет всячески пытаться карабкаться, чтобы вернуться на российское телевидение. Мой ему совет — чтобы его простили, ему нужно извиниться публично перед всей страной, перед своими поклонниками за то, что он оскорблял и нес всякую чушь и ересь по отношению к нашей стране. Все-таки на двух стульях не получится усидеть. А он пытался», - заявил продюсер.

Сергей Дворцов не верит, что на концертах в Европе телеведущие смогут заработать. Он не исключил, что первое время они будут получать гонорары, но продлится это недолго.

«Никаких баснословных денег это не принесет. Да, может быть, на первых порах они будут получать неплохие гонорары, но это до поры до времени. Успешны ли они будут? Нет, это скорее провальный проект. Ургант будет искать вновь что-то новое, пытаться минимизировать какие-то свои внутренние конфликты», - отметил Дворцов.

Также продюсер признался, что, по его мнению, эти гастроли могут навредить и Урганту, и Познеру, которые уже давно не появляются на отечественном телевидении.

«На месте Познера я бы, конечно, вообще Ивана к себе не подпускал, потому что все-таки Владимир Познер тоже человек телевидения, да и профессионал своего дела, несмотря на все происходящее. Но здесь «свой своего видит издалека», поэтому он его и поддерживает. Но это все может закончиться плачевно для обоих, потому что это как лодка, которая вот- вот уже потонет», - заявил Сергей Дворцов.

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