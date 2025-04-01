Владимир Познер анонсировал новый совместный проект с Первым каналом

Российский журналист Владимир Познер намерен выпустить новый проект совместно с Первым каналом. По его словам, это будет большой документальный фильм.

«Пока еще это в самой-самой начальной стадии. Первый канал поддерживает это, но это еще очень далеко, потому что сами съемки, если все будет хорошо, начнутся только в ноябре», — приводит его слова RTVI.

Познер отметил, что за съемками последует этап постпроизводства. Он призывает не ждать выпуск фильма «в ближайшее время».

Ранее мы писали о том, что выручка ресторана Познера за 2024 год составила 216 млн рублей. При этом чистая прибыль — 38 млн. Для сравнения, в 2023 году заведение принесло журналисту 32 млн при доходе в 178 миллионов рублей.