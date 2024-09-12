Владимир Машков высказался об ответственности каждого за свою страну

Народный артист РФ Владимир Машков во время выступления на X Санкт-Петербургском форуме объединенных культур заявил об ответственности каждого человека за свою страну. Его слова приводит aif.ru.

По мнению Машкова, культура начинается с детей, поэтому каждый взрослый человек ответственен за то, с какими мыслями войдет в будущее новое поколение.

«Для меня как для человека почти ежедневно выходящего на сцену, человека, который занимается воспитанием молодого актерского поколения, ясно, что культура - это то, что формирует личность каждого человека, - поделился актер.

Кроме того, артист отметил, что самодостаточность страны напрямую зависит от того, кто отвечает за формирование культуры на ее территории.

«Что виднее в искусстве: что или как? Всем понятно, важнее: кто! Именно от того, кто отвечает в той или иной стране за формирование культуры, зависит, насколько самодостаточна, сильна и отдельна страна», - резюмировал он.

Ранее мы писали, что Владимир Машков вступил в должность худрука театра «Современник».