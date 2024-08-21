Владимир Машков вступил в должность худрука «Современника»

Народный артист РФ Владимир Машков вступил в должность художественного руководителя театра «Современник». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

В июне в СМИ появилась информация о том, что актера назначили директором столичного театра. При этом Машкову удалось сохранить должность худрука в Московском театре Олега Табакова.

Теперь знаменитость вступил в должность художественного руководителя «Современника».

Ранее поругавшийся с уехавшей в США дочерью Владимир Машков рассказал, нужно ли пускать обратно эмигрировавших артистов. Актер отметил, что большинство тех, с кем он общается и постоянно встречается, разделяют судьбу России. Машков считает, что в настоящий момент важно быть с теми, кто мыслит в одном направлении.

Также Машков рассказал, что будет с «Современником» после его назначения.