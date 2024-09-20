Владимир Машков рассказал про «счастливый билет», который помог ему в жизни

Народный артист России Владимир Машков рассказал о «счастливом билете», который помог ему в жизни. Об этом он заявил в интервью YouTube-проекту «СКАЖИНЕМОЛЧИ».

По словам актера, главным «счастливым билетом» в его жизни является семья, где он родился.

«Моя мама работала в театре кукол, потрясающая женщина, абсолютно знающая эту профессию. Отец был артистом этого театра, на мой взгляд, величайшим. Он не только работал за кулисами, но и выходил „на живом плане“, как говорят в театре кукол», — поделился Машков.

Знаменитость отметил, что он увлекался биологией, однако в итоге сильнее оказалось то, что заложили в нем родители.

«Первое мое поступление в театральный в Красноярске было неудачным, потом поступал в Новосибирске и меня взяли, потом я сориентировался и поступил в Москве, но через какое-то время меня выгнали, а когда пришел Олег Табаков, опять взяли», — вспомнил актер.

Машков добавил, что суммарно учился на актера 8,5 лет.

Ранее стало известно, что актриса и бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко эмигрировала в США.