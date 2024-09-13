Актриса и бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко эмигрировала в США

Стало известно, как живет бывшая жена народного артиста РФ Владимира Машкова, актриса Елена Шевченко. Оказалось, что она эмигрировала в США и живет там с третьим мужем.

Об этом пишет Kp.ru.

По информации издания, Шевченко окончила курсы фотографов. В Штатах она живет с третьим супругом – украинским адвокатом Борисом Палантом.

Актриса не ездит в Россию. С бывшим мужем тоже не общается: по ее словам, так произошло «само собой».

Шевченко имеет за плечами более 40 киноработ. Однако в первую очередь известна как экс-жена Машкова и мать актрисы Марии Машковой.

Владимир Машков был первым супругом артистки – вместе они учились в Новосибирском театральном училище. Вторым супругом Елены стал режиссер Игорь Лебедев. От брака с ним у Шевченко есть двое сыновей.

Ранее сообщалось, что Мария Машкова жалеет о потере ролей в России.