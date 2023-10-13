Владимир Левкин назвал слово, которое никогда не скажет своей дочери

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин заявил, что не запрещает дочери пользоваться гаджетами. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Певец и его супруга убеждены, что любые ограничения в воспитании не приведут ни к чему хорошему. Они считают, что существуют более эффективные альтернативы. Так, жена Левкина отметила, что детей стоит отправлять на различные кружки. Таким образом можно отвлечь их от зависания в мобильных телефонах и планшетах.

«Музыкальная школа, рисование, сольфеджио. И вообще тогда времени не останется ни на что», – добавил Владимир.

По словам Марины Ичетовкиной, важно разговаривать со своим ребенком и почаще интересоваться его жизнью, мыслями, увлечениями.

«Поймите, нельзя жестко ограничивать. Нельзя говорить «нельзя». Можно сказать «не надо» и объяснить, почему», – уточнил экс-солист «На-На».

В конце мужчина подчеркнул, что если родители придерживаются этих правил в воспитании, то их ребенок будет намного быстрее воспринимать любую информацию.

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