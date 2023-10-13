Анастасия Волочкова отказалась поддерживать пойманного на измене Никиту Джигурду

Балерина Анастасия Волочкова не осталась в стороне от скандала, разгоревшегося вокруг ее близкого друга артиста Никиты Джигурды. Правда, несмотря на то, что они часто поддерживают друг друга, в этот раз танцовщица не встала на его защиту.

В распоряжении издания StarHit оказалось голосовое сообщение, которое экс-прима Большого театра адресовала Джигурде. В нем она раскритиковала товарища и заявила, что рядом с ним остались только «псевдолюди». Волочковой совершенно не понравилось, что Никита после того, как его поймали на измене жене, свалил всю вину на директора и уводил его. По мнению балерины, он был единственным, кто всегда помогал шоумену, даже когда рядом не было Марины Анисиной.

«Никита, ты несправедливо позволил отнестись к человеку, который с тобой по жизни был 16 лет рядом. При всем уважении к Анис твоей. Где она была 10 лет? В Караганде во французской! А Женя в то время, когда ее не было с тобой, защищал, предупреждал от разных моментов», - заявила Анастасия.

Более того, Волочкова заверила, что после всего случившегося не оставит бывшего директора Джигурды. Она собирается пригласить его к себе на работу, чтобы они могли заработать «огромное количество денег».

Впрочем, именно про саму измену друга балерина ничего говорить не стала.

Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета Анастасии Волочковой.