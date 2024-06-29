Кристина Орбакайте на гастролях в Израиле показала Пугачеву на большом экране

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте отправилась на гастроли в Израиль. Чтобы привлечь публику, артистка включила в репертуар песни своей знаменитой матери Аллы Пугачевой.

Telegram-канал «Хуже и не скажешь» опубликовал видеоролик с выступления Орбакайте, на котором певица исполняет хит Пугачевой. В этот момент на большом экране демонстрировались архивные кадры с Аллой Борисовной.

Присутствовавшие в зале зрители активно подпевали Орбакайте и поддерживали аплодисментами. Вместе с тем, артистке не удалось собрать аншлаг, в зале осталось много пустых кресел. Концерт посетили в основном пожилые люди, молодежи в зале не было видно.

Напомним, Кристина Орбакайте должна была выступить с четырьмя концертами в Израиле, последний из которых - в Тель-Авиве - пройдет 30 июня. Минимальная цена билета составляет 229 израильских шекелей, или около 5 тысяч рублей, максимальная - 459 шекелей (чуть более 10 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что гастроли Орбакайте оказались провальными. Артистка поделилась кадрами выступления в своем блоге, но случайно поставила камеру в неудачном ракурсе, запечатлев практически пустой зал. Ситуацию могла бы исправить 75-летняя Алла Пугачева, но еще зимой она уехала на Кипр.