Владимир Левкин находится в ужасе из-за младшей дочери

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин рассказал о предпочтениях младшей дочери, которые его обижают.

11-летняя Ника учится в театральной школе и регулярно поет в семейной программе звездного отца. Музыкант объяснил, что часто дает дочери профессиональные советы, но старается сделать это в мягкой форме.

Левкин отметил, что дочь много трудится и быстро растет. На Новый год Ника планирует выпустить свой сольный диск. Однако песни отца девочка категорически петь не хочет, считает их слишком детскими.

«Это вообще кошмар какой-то, когда еще совсем ребенок поет что-то из серии „Ты меня бросил, а я тебя ждала“», — рассказал певец.

Левкин добавил, что в его арсенале много детских песен, которые он еще не успел спеть с Никой, пишет StarHit.

Ранее мы писали, что Лада Дэнс заявила о появлении фобии после аварии на трассе.