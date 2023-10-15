Владимир Левкин находится в ужасе из-за младшей дочери
Певец Владимир Левкин назвал «кошмаром» музыкальные вкусы 11-летней дочери.
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Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин рассказал о предпочтениях младшей дочери, которые его обижают.
11-летняя Ника учится в театральной школе и регулярно поет в семейной программе звездного отца. Музыкант объяснил, что часто дает дочери профессиональные советы, но старается сделать это в мягкой форме.
Левкин отметил, что дочь много трудится и быстро растет. На Новый год Ника планирует выпустить свой сольный диск. Однако песни отца девочка категорически петь не хочет, считает их слишком детскими.
«Это вообще кошмар какой-то, когда еще совсем ребенок поет что-то из серии „Ты меня бросил, а я тебя ждала“», — рассказал певец.
Левкин добавил, что в его арсенале много детских песен, которые он еще не успел спеть с Никой, пишет StarHit.
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