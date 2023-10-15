Лада Дэнс рассказала о новых последствиях после аварии

Попавшая в ДТП Лада Дэнс рассказала о появившейся фобии.

Оказалось, что исполнительница первое время опасалась ездить на автомобиле, а также боялась любого приближения машин. Такой страх был вызван тем, что Лада Дэнс никогда не попадала в подобные аварии.

Певица отметила, что не обращалась к психологу. Лада Дэнс старается забыть произошедшее, лишний раз не думать об аварии и пытается работать над собой самостоятельно, поскольку обучалась психологической профессии ранее.

Лада Дэнс добавила, что не имеет проблем с памятью из-за сотрясения мозга, так как уже сталкивалась с подобными травмами, когда падала с лошади, пишет Вокруг ТВ.

Напомним, что артистка попадала в ДТП, когда возвращалась с выступления. Водитель вырезался в столкнувшиеся на дороге машины, в результате чего Лада Дэнс получила серьезные травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и повреждение бедра.

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