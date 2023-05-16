69-летняя Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать в РФ на косметике для волос

Лайма Вайкуле давно оборвала все связи с РФ. При этом она остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране, и причиной подобного являются ее громкие высказывания в адрес россиян. Не так давно Вайкуле заявила: жители России не имеют права ее критиковать, поскольку в свое время она «кормила СССР». Несмотря на негативный настрой, выяснилось, что певица продолжает зарабатывать в РФ. Об этом сообщает издание aif.ru.

По данным источника, Вайкуле является владелицей компании, которая торгует не только косметикой для волос, но и оборудованиями для салонов красоты. Офис заведения до сих пор находится на Новом Арбате в Москве и производит осуществление продаж. При этом на сайте компании написано, что артистка в августе 2022 года передала свою часть бизнеса деловому партнеру.

Отметим, что компания Вайкуле торгует еще и в Латвии, Литве и Грузии. Несмотря на то, что певица отказалась от офиса в Москве, она оставила ему свое имя в качестве названия.

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