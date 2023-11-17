Владимир Долинский назвал актера Андрея Миронова завистником, об этом сообщает aif.ru.

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский долгое время близко дружил с Андреем Мироновым. В разговоре с журналистами он рассказал, что его коллега «всю жизнь был завистником». По воспоминаниям Долинского, это чувство у его друга было только по отношению к одному человеку.

«Знаете, кому он завидовал? Безумно. Даже когда он его уже перерос, когда он был знаменит и не хуже его, если не лучше был. Он завидовал Олегу Табакову!» - рассказал артист.

Долинский объяснил, что Миронову казалось, будто он не может достигнуть такой же популярности, как у Табакова. При этом сам Долинский смотрел на Андрея Миронова как на бога.

«Он был на несколько лет старше, тогда только вышла его первая картина "А если это любовь?" Андрюше было 19 лет. Я еще мальчишкой был», - вспомнил он.

Напомним, Андрей Миронов умер 16 августа 1987 года. За несколько дней до этого, во время выступления в Риге, артист потерял сознание и упал на сцене. Позже выяснилось, что у Миронова случилось обширное кровоизлияние в мозг.

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