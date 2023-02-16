«Владик недоволен»: Топалов готов развестись с Региной Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов в недавнем интервью вновь спровоцировали слухи о разводе. Звездные супруги сами рассказали о том, что перед эфиром на радио поссорились. А потом отсели друг от друга в студии.

Несмотря на то, что артистка говорила об отличных отношениях с мужем, он демонстративно отсел от нее подальше. Кадры с эфира появились в Сети. На них видно, что Регина старается сохранять спокойствие и комментирует слухи о разрыве с юмором. Но фанаты считают, что у пары есть все шансы развестись. Многие заметили, что после путешествия Регины на Мальдивы без мужа, он стал смотреть на нее другими глазами.

Блогер Лена Миро высказалась на эту тему и объяснила, почему певец все же никогда не бросит Тодоренко.

«Ну а то, что Владик там недоволен, а Регинка ненавидит ругаться, так это ничего. И так много времени наслаждался одиночеством, можно и поработать. Некоторые могут подумать, что надолго Топалова не хватит - ка-а-ак разведется! Нет, я так не думаю — слишком жизнерадостная Регинка быстро вправит ему мозги. Такая вот удивительно активная женщина», — написала Миро в личном микроблоге.

Ранее мы писали о том, что телеведущая перестала публиковать совместные фото с мужем. В новом интервью Регина ответила, почему больше не хочет фотографироваться с супругом.