«Мне так хорошо»: Регина Тодоренко больше не хочет фотографироваться с мужем Владом Топаловым

Телеведущей Регине Тодоренко пришлось в очередной раз оправдываться перед поклонниками. Многие из них давно подозревают, что артистка и ее муж Влад Топалов находятся на грани развода. Супруги все чаще говорят о ссорах и перестали публиковать совместные фото. Звезда объяснила, почему ее видят в одиночестве.

Регина ответила всем интересующимся, почему добавляет в соцсети только свои фото. Недавно девушка была без мужа на отдыхе на Мальдивах, а он в это время болел дома.

«Постоянно получаю комментарии о том, где Влад. А я в этот момент сижу и думаю, мне так хорошо, что я не выкладываю. Мы наслаждаемся друг другом и меньше времени стали проводить в соцсетях. Просто кайфуем», — рассказала Регина в эфире шоу «Красавцы» на Love Radio.

Топалов в это время был рядом с любимой и подтвердил ее слова. Он признался жене в чувствах и заявил, что делает все для того, чтобы она была счастлива. А Тодоренко поделилась секретом хороших отношений.

«Секрет нашего семейного счастья — не убить друг друга», — добавила телеведущая.

Ранее мы писали о том, как Киркоров отругал Регину Тодоренко в прямом эфире шоу «Маска».