«Не думаю, что это рейдерский захват»: адвокат высказался о скандале вокруг Wildberries

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал скандал вокруг рейдерского захвата Wildberries. Его слова приводит сайт «Страсти».

В частности, юрист выразил мнение по поводу версии о том, что супруг владелицы Wildberries Владислав Бакальчук якобы создал фикцию рейдерского захвата маркетплейса, чтобы получить преимущество в семейном бизнесе после развода.

«Я бы не сказал, что обращение Владислава Бакальчука к Рамзану Кадырову является каким-то актом отчаяния. Скорее это попытка повлиять на исход той ситуации, которая развивается. Мы видим, что предстоит раздел совместно нажитого имущества. Когда делится имущество, в подавляющем большинстве случаев супруги не могут договориться. Я не знаю причин отсутствия договоренности в компании Wildberries, но я могу сказать, что в подавляющем большинстве бракоразводных процессов во время раздела имущества существует расхождение между тем, что требует закон и между тем, что супруги считают справедливым. В таких случаях один из супругов применяет какие-то банальные схемы, кто-то обращается к лидерам общественного мнения, к третейским судьям, к общим друзьям и знакомым, чтобы те повлияли на ситуацию. В данной истории мы видим, что вероятнее всего что-то было предложено Владиславу со стороны супруги, а его, вероятно, это не устроило, и он обратился к главе Чеченской Республики для того, чтобы повлиять на исход дела», — заявил Жорин.

Адвокат также объяснил, на что в действительности сможет претендовать Владислав Бакальчук после развода.

«Учитывая, что у Владислава всего один процент акций Wildberries, он не может претендовать на половину акций своей супруги. Максимум, на что он может претендовать — на половину рыночной стоимости этих акций. Причем рыночная стоимость, если дело все-таки будет рассматриваться в суде, определяется на момент именно рассмотрение дела. <…> Мы видим из комментариев пресс-службы московских судов, что какой-то иск поступил в Савеловский суд Москвы. Совершенно точно расторжение брака будет происходить только в судебном порядке, потому что когда есть несовершеннолетние дети, то расторжение брака может происходить только через суд. Все остальные вопросы можно урегулировать путем подписания соглашений», — поделился эксперт.

Кроме того, юрист рассказал, считает ли происходящее в компании рейдерским захватом.

«Не думаю, что речь идет о рейдерском захвате. Рейдерский захват — это самая популярная фраза, которую использует недовольная сторона, в подобных историях. Это больше попытка повлиять на общественное мнение, нежели действительно это имеет место быть. Вероятно существует какая-то стратегия как с одной, так и с другой стороны, безусловно. Как правило, любая стратегия опирается на какие-то нормы права, на какую-то судебную практику, и, скорее всего, происходит реализация этой стратегии. <…> Считаю, что с юридической точки зрения никакого рейдерского захвата здесь нет», — резюмировал защитник.

Ранее журналистка Ксения Собчак высказалась о призыве Тимати вернуть Татьяну Бакальчук в семью.