Владельцы «Крокуса» пожертвовали 100 млн рублей на помощь пострадавшим в теракте

Владелец Crocus Group Араз Агаларов и его сын — певец и предприниматель Эмин Агаларов — пожертвовали 100 млн рублей пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Первые пожертвования на общую сумму 100 млн рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин, президент Agalarov Development», — говорится в заявлении.

Уточняется, что средства направят на адресную поддержку пострадавших семей зрителей и сотрудников, а именно реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды.

Фонд Муслима Магомаева, имя которого носил «Крокус Сити Холл», открыл сбор средств для оперативной и долгосрочной помощи семьям пострадавших при теракте 22 марта. Представители компании подчеркнули, что многие партнеры фирмы, а также выступавшие на сцене концертного зала артисты сообщили о желании внести свой финансовый вклад.

Напомним, что 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроили пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадало более 180 человек.

О том, что известно о владельцах «Крокус Сити Холла» Аразе и Эмине Агаларовых, где произошел теракт, читайте тут.