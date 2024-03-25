«Все было сделано как положено»: Жорин заступился за владельцев «Крокуса»

Адвокат Сергей Жорин высказался о владельцах «Крокус Сити Холла», в котором 22 марта произошел теракт. Его слова приводит издание «Страсти».

По словам юриста, владелец «Крокус Сити Холла» бизнесмен Араз Агаларов и его сын Эмин всегда добросовестно относились к тому, что делают.

«Я многократно бывал в „Крокусе“ на концертах своих любимых артистов и клиентов. Был там в различных зонах — VIP-сектор и ресторан Backstage. Обращал внимание, что все сделано по уму, это действительно очень удобная, и, на мой взгляд, лучшая концертная площадка не только в России, но и за ее пределами. Я предполагаю, что все было сделано как положено», — заявил адвокат.

При этом юрист подчеркнул, что соблюдение требований безопасности на концертной площадке предстоит проверить Следственному комитету России. Специалист также уточнил, что не является сторонником преждевременных обвинений в чей-либо адрес.

«Люди сейчас обоснованно обозлены и возмущены, это можно понять. Нет никакой жалости к подонкам, которые все это сделали. И сейчас очень легко и просто разжечь ненависть в людях, указать им на какую-то цель, на которую они могут излить свое праведное негодование», — отметил он.

О том, что известно о владельцах «Крокус Сити Холла» Аразе и Эмине Агаларовых, где произошел теракт, читайте здесь.