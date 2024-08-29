Владел девятью компаниями, но осталась одна: бывший муж Алсу Ян Абрамов потерял сотни тысяч на бизнесе

Бывший муж певицы Алсу Ян Абрамов потерял на бизнесе 309 тыс. рублей. Это следует из данных о доходах предпринимателя.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», когда-то Ян владел девятью фирмами. Три из них ликвидированы, еще в пяти он перестал быть учредителем.

Источник сообщает, что у Абрамова одна работающая организация. Речь идет о компании ООО «Сан».

В этой фирме, пишет «Звездач», Яну принадлежит 50% от общей доли. По информации источника, в 2023 году компания ушла в минус на 309 тыс. рублей, а выручка оказалась нулевой.

27 августа суд официально развел Алсу и Яна Абрамова после 18 лет брака. Певица после этого заявила, что в тот же день в ее жизни началась новая глава.

При этом ведущая Ксения Собчак называла Яна и Алсу красивой парой. Она с самого начала следила за их историей и надеялась, что супруги помирятся.