«Начинается новая глава»: Алсу прервала молчание после развода с Яном Абрамовым

Певица Алсу после развода заявила, что в ее жизни началась новая глава. Об этом стало известно из соцсетей.

27 августа суд окончательно развел супругов Алсу и Яна Абрамова. Напомним, до этого у них было время для примирения, однако в итоге восстановить отношения у них так и не получилось.

Адвокат пары Александр Добровинский рассказал, что причиной развода стало некое тайное обстоятельство. Какое именно, он уточнять не стал.

После очередной волны публикаций в СМИ, певица высказалась о бракоразводном процессе в своем блоге.

«Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава», — написала она.

Напомним, брак Алсу и Яна Абрамова просуществовал 18 лет.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская прокомментировала развод Алсу с мужем.