НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 августа 2024, 18:55
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«Начинается новая глава»: Алсу прервала молчание после развода с Яном Абрамовым

Певица Алсу после развода заявила, что в ее жизни началась новая глава.
«Начинается новая глава»: Алсу прервала молчание после развода с Яном Абрамовым

© Lomohov Anatoly/East News

Певица Алсу после развода заявила, что в ее жизни началась новая глава. Об этом стало известно из соцсетей.

27 августа суд окончательно развел супругов Алсу и Яна Абрамова. Напомним, до этого у них было время для примирения, однако в итоге восстановить отношения у них так и не получилось.

Адвокат пары Александр Добровинский рассказал, что причиной развода стало некое тайное обстоятельство. Какое именно, он уточнять не стал.

После очередной волны публикаций в СМИ, певица высказалась о бракоразводном процессе в своем блоге.

«Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава», — написала она.

Напомним, брак Алсу и Яна Абрамова просуществовал 18 лет.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская прокомментировала развод Алсу с мужем.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Алсу
развод
Ян Абрамов