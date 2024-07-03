Владеет Rolls-Royce и Lamborghini: на что живет Анастасия Решетова, замешанная в скандале с разводом Алсу

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова оказалась владелицей убыточного бизнеса. Принадлежащая ей ООО «Багира косметик» по итогам 2023 года оказалась в минусе на 162 тысячи рублей.

Как пишет aif.ru, предполагаемая любовница мужа певицы Алсу также владеет компанией «Гейша Андер», которая по документам оформлена на сестру. Фирма в 2021 году также принесла убыток в 769 тысяч рублей, а в 2022 году показала прибыль в размере 7,5 миллиона рублей.

Также, по данным издания, у Решетовой есть ООО «Хайп», генеральным директором в которой выступает младшая сестра модели Валентина. Выручка фирмы за 2023 год составила 98 миллионов рублей, прибыль — 1,8 миллиона рублей. Отмечается, что для косметического бизнеса в Москве такой доход считается весьма скромным.

При этом Анастасия является владелицей целого парка премиальных автомобилей. У нее есть Lamborghini Huracan стоимостью от 17 миллионов рублей, Rolls-Royce Cullinan, цены на который стартуют от 60 миллионов рублей и Mercedes Benz G-klass за 20 миллионов рублей. Как отмечает издание, за каждый люксовый автомобиль Решетова должна заплатить налоги почти 300 тысяч рублей в год.

Напомним, певица Алсу прожила в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет и внезапно подала на развод. Артистка хранила молчание о причинах расставания, однако косвенно подтвердила слухи о том, что разлучницей стала Анастасия Решетова.

Ранее Анастасия Решетова на фоне разразившегося скандала сообщила, что сменила стиль на более спокойный. В своем блоге она показала результаты преображения, однако внимание пользователей Сети привлекла не прическа модели, а массивные кольца, украшенные бриллиантами, красовавшиеся на ее безымянном пальце.