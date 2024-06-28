Анастасия Решетова после скандала из-за развода Алсу похвасталась новыми кольцами на безымянном пальце

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова кардинально сменила имидж после слухов о романе с 46-летним мужем певицы Алсу Яном Абрамовым. Блогер отказалась от образа роковой брюнетки в пользу более светлого оттенка волос.

Анастасия опубликовала в своем блоге фотографию, на которой предстала перед поклонниками шатенкой. Она распустила волосы и практически не использовала макияж, подчеркнув тем самым свою натуральную красоту и молодость.

«Привет натуральным волосам. Наконец-то. Многие заметили, что уже какой-то период я нахожусь в такой гармонии с собой, что не хочется добавлять дополнительной яркости сразу»,- подписала снимок 28-летняя Решетова.

Она призналась, что стала комфортно себя чувствовать в менее откровенных нарядах и стала предпочитать спортивный стиль.

«Можно еще очки бухгалтера сверху», — порассуждала модель.

При этом внимание привлекла не столько прическа, сколько на два массивных кольца с бриллиантами на безымянном пальце Анастасии.