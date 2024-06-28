Анастасия Решетова после скандала из-за развода Алсу похвасталась новыми кольцами на безымянном пальце
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Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова кардинально сменила имидж после слухов о романе с 46-летним мужем певицы Алсу Яном Абрамовым. Блогер отказалась от образа роковой брюнетки в пользу более светлого оттенка волос.
Анастасия опубликовала в своем блоге фотографию, на которой предстала перед поклонниками шатенкой. Она распустила волосы и практически не использовала макияж, подчеркнув тем самым свою натуральную красоту и молодость.
«Привет натуральным волосам. Наконец-то. Многие заметили, что уже какой-то период я нахожусь в такой гармонии с собой, что не хочется добавлять дополнительной яркости сразу»,- подписала снимок 28-летняя Решетова.
Она призналась, что стала комфортно себя чувствовать в менее откровенных нарядах и стала предпочитать спортивный стиль.
«Можно еще очки бухгалтера сверху», — порассуждала модель.
При этом внимание привлекла не столько прическа, сколько на два массивных кольца с бриллиантами на безымянном пальце Анастасии.
Напомним, певица Алсу прожила в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, поэтому объявление о разводе стало неожиданностью для поклонников звездной пары. Артистка хранила молчание о причинах расставания, однако косвенно подтвердила слухи о том, что разлучницей стала Анастасия Решетова.
Исполнительница хита «Зимний сон» внезапно прокомментировала публикацию, в которой предполагаемая соперница заявила, что «никогда не стала смотреть на женатого». Алсу прокомментировала пост одним словом: «Врет».