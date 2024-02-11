Влад Топалов сделал шокирующее признание о своей зависимости: «Я не выздоровел»

Влад Топалов стал очень популярным в нулевые. Песни группы Smash!!, в которой он был солистом, звучали на всех дискотеках и по радио страны. Успех вскружил голову молодому исполнителю: внимание фанаток, внушительные гонорары привели к наркотической зависимости.

Топалов признался, что начал употреблять наркотики, когда почувствовал себя на вершине шоу-бизнеса. Его мечты сбылись: он стал очень популярным артистом. Но это его отчасти и сгубило.

Артист начал меньше уделять времени работе и все чаще появлялся в ночном клубе в компании друзей. Поначалу он употреблял пиво, затем перешел на крепкий алкоголь, а после — на наркотики. Топалов начал терять связь с реальностью, и опустили его с небес на землю возникшие проблемы со здоровьем. Исполнителю сделали операцию по удалению кисты из голосовых связок, а после он лег на реабилитацию.

«Согласно логике врачей, я не выздоровел, я просто живу, насколько могу, в трезвости. <…> Все, что бы я ни делал, если вообще что-то делал, было для того, чтобы „быстрее разобраться и вернуться в клуб или домой“. Я чувствовал себя грязно и плохо. Здоровье подводило — депрессии, бессонницы», — признался Топалов в разговоре с врачом Василием Шуровым.

Певец добавил, что в процессе выздоровления нет ничего тяжелого, но крайне сложно признаться себе, что так будет всегда. Мозгу сложно функционировать без определенной «дозы» дофамина.

Ранее жена Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко рассказала, чем занимается ее супруг, пока она спит.