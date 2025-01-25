Влад Топалов раскрыл, что его заставила сделать Регина Тодоренко

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко в браке с 2018 года. За это время у супругов появилось двое детей — сыновья Михаил и Мирослав. Экс-солист группы Smash! признался, что жена просила его присутствовать на родах, хотя он этого не хотел.

Первый малыш появился у пары спустя полгода после свадьбы. Регина сразу запланировала, что роды будут партнерскими. Мнением Влада экс-ведущая «Орла и решки» особенно не интересовалась, а просто поставила его перед фактом.

«Я не был уверен, что хотел бы участвовать в этом процессе из-за эстетических соображений. Но Регина сказала, что ей не важно мое мнение — я был ей нужен», — рассказал артист в YouTube-шоу Алины Топаловой.

Владислав подчинился супруге, и они вместе начали готовиться к важному событию: посещали курсы, читали специализированную литературу. Но уже в самом процессе Топалов понял, что получает удовольствие. По его словам, во время родов любой женщине страшно, и она очень нуждается в поддержке. Присутствие мужчины в этот важный момент певец назвал супружеской ответственностью.

При этом после рождения первенца Владислав испытал странные эмоции — он замкнулся и отстранился от жены и ребенка. Чтобы разобраться в себе, ему пришлось обратиться к психологу.

Напомним, что второго ребенка Тодоренко рожала не только при муже, но и при трехлетнем сыне. Малыш появился на свет в ванной, а рядом со звездой была доула.

Недавно телеведущая рассказала, что ее сыновья не ходят в детский сад. Причиной этому Тодоренко назвала истерики.