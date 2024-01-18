«Влад такой парень»: знакомый Сташевского объяснил его уход со сцены

Певец Влад Сташевский ушел со сцены из-за отсутствия больших амбиций. Соответствующее заявление сделал его знакомый, телеведущий Алексей Остудин.

Комментарий приводи издание NEWS.ru.

«Влад такой парень, который любит плыть по течению. Он как артист никогда не был суперамбициозным…», - высказался Остудин и добавил, что в 90-е годы Сташевскому многие завидовали.

Он объяснил зависть тем, что у певца «как бы само собой все получалось» в то время, как другие пытались чего-то добиться.

Сташевский обрел популярность, когда его продюсером был Юрий Айзеншпис. В 1999 году певец ушел от него, а в 2010-е артист занялся бизнесом. Его привлекла сфера утилизации жидких бытовых отходов.

19 января артисту исполнится 50 лет, до сих пор он выступает на корпоративах и других мероприятиях, исполняя старые хиты.

Ранее певец Андрей Губин назвал себя одиноким человеком и заявил, что был бы рад изменить личную жизнь. Артист признался: у него не складываются отношения с женщинами. Вместе с тем он продолжает ходить на свидания и не теряет надежды найти свою единственную.