«Лицо наперекосяк, ну какое свидание?»: Андрей Губин признался, что был бы рад изменить личную жизнь
49-летний Андрей Губин признался, что находится в активном поиске девушки.
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49-летний певец Андрей Губин рассказал, что находится в активном поиске девушки. По мнению музыканта, человек не должен быть один.
О поиске девушки Губин рассказал сайту Woman.ru.
«Пока могу поставить плюсик, что в активном поиске», - сказал певец.
Губин назвал себя «одиноким человеком», но артист «делает вылазки» и посещает мероприятия.
«И дамы есть… Но не складывается у меня», - пожаловался артист.
Губин всегда старается в первую очередь искать проблему в себе. При этом он признает, что попадаются девушки с «излишней тягой к деньгам». Таких дам певец не осуждает.
Губин продолжает ходить на свидания и искать свою единственную.
«Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» - размышляет исполнитель.
Весной в интервью певец говорил о серьезных проблемах с сердцем. Губин жаловался, что оно бьется с перебоями, и есть риск умереть в любой момент. Артисту было тяжело двигаться и дышать.