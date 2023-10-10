«Лицо наперекосяк, ну какое свидание?»: Андрей Губин признался, что был бы рад изменить личную жизнь

49-летний певец Андрей Губин рассказал, что находится в активном поиске девушки. По мнению музыканта, человек не должен быть один.

О поиске девушки Губин рассказал сайту Woman.ru.

«Пока могу поставить плюсик, что в активном поиске», - сказал певец.

Губин назвал себя «одиноким человеком», но артист «делает вылазки» и посещает мероприятия.

«И дамы есть… Но не складывается у меня», - пожаловался артист.

Губин всегда старается в первую очередь искать проблему в себе. При этом он признает, что попадаются девушки с «излишней тягой к деньгам». Таких дам певец не осуждает.

Губин продолжает ходить на свидания и искать свою единственную.

«Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» - размышляет исполнитель.

Весной в интервью певец говорил о серьезных проблемах с сердцем. Губин жаловался, что оно бьется с перебоями, и есть риск умереть в любой момент. Артисту было тяжело двигаться и дышать.